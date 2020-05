Catanzaro: al via interventi di disinfezione e derattizzazione

Nella notte fra martedì 19 e mercoledì 20 maggio il primo di sei interventi di disinfestazione anti-alare che interesseranno tutte le zone della città.

Lo ha annunciato l'assessore all'Ambiente, Domenico Cavallaro, sottolineando che le operazioni sono state concordate dal settore Igiene ambientale di Palazzo De Nobili e dalla Sieco.

Il servizio di disinfestazione anti-alare che partirà domani, e verrà eseguito fra le ore 23:30 di martedì e le ore 6 di mercoledì, riguarderà i quartieri Sant'Elia, Piterà, Pontegrande, Bambinello Gesù, Pontepiccolo, viale Pio X, Stadio e San Leonardo.

Per garantire efficacia duratura agli interventi gli utenti sono invitati a eliminare, per quanto possibile, la formazione di ristagni d'acqua e l'accumulo di immondizia all'interno o nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni. Inoltre, in via precauzionale, si raccomanda di tenere le finestre chiuse, gli animali domestici nelle abitazioni, non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno due ore, evitare di stendere all'esterno la biancheria, coprire adeguatamente derrate alimentari e piantagioni ortofrutticole evitandone comunque il consumo senza il dovuto lavaggio nelle 48 ore successive al trattamento.

Secondo intervento, nella notte fra il 2 e il 3 giugno: viale Magna Graecia e traverse, quartieri Aranceto, Fortuna, Lido, Giovino, via Izzi de Falenta, viale Crotone.Terzo intervento, nella notte fra il 16 e il 17 giugno: quartieri Siano, Janò, Santa Domenica, Cava, Santo Janni, via Fiume Busento e traverse, viale Emilia e traverse, Barone, Bellino, Alli.Quarto intervento, nella notte fra l'1 e il 2 luglio: quartiere Corvo, viale Isonzo e traverse, via Caduti XVI marzo e aree limitrofe, via Stretto Antico, viale Europa.Quinto intervento, nella notte fra il 14 e il 15 luglio: via Indipendenza, Centro storico, quartieri Sala e Campagnella, viale Cassiodoro e traverse, quartiere Santa Maria, viale della Resistenza, contrada Guglia.Sesto intervento, nella notte fra il 30 e il 31 luglio: quartieri Gagliano, Mater Domini, Cavita, rione De Filippis.

Sono ancora in corso, inoltre, le operazioni di disinfezione antilarvale iniziate la settimana scorsa. Quanto agli interventi di derattizzazione, il settore e la Sieco ne hanno programmati altri due nel mese di maggio: il primo è fissato per venerdì 22 maggio, il secondo per venerdì 29.