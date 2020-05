Catanzaro, Vono (IV): incontro con Cotticelli e Notarangelo sulla sanità calabrese

Questa mattina ho partecipato ad un incontro sullo stato dell'arte della sanità calabrese con il commissario Cotticelli e il consigliere regionale Notarangelo per fare il punto sull' integrazione dell'azienda ospedaliera Pugliese- Ciaccio e del policlinico Mater Domini di Catanzaro, sulla previsione di un piano di prevenzione Covid-19 con suddivisione tra assistenza domiciliare e ampliamento delle terapie intensive con nuove assunzioni di personale infermieristico secondo lo scorrimento delle graduatorie esistenti, sul dimezzamento del debito con previsione di un rientro e fine del commissariamento nel 2021. Non è mancato un interessamento sull'ospedale di Soverato dove riguardo al blocco operatorio di ginecologia, dopo la conclusione della convenzione tra Regione e Asp di Catanzaro, quest'ultima sta lavorando, con l'assistenza della triade prefettizia, ad un rapido avvio delle procedure per i lavori utili alla sicurezza delle sale operatorie e al mantenimento funzionale all'ottimo reparto di ginecologia. Anche riguardo ad un miglioramento strutturale del presidio di Soverato c'è una particolare attenzione e sarà necessario il lavoro coordinato di tutti, per sbloccare le importanti risorse destinate all'edilizia sanitaria." Cosi in una nota la senatrice di Italia Vva Silvia Vono.

Dettagli Creato Venerdì, 15 Maggio 2020 16:24