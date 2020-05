Il cordoglio di Abramo per la scomparsa di Egidio Chiarella

Dichiarazione del sindaco e presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, per la morte di Egidio Chiarella:

"In questa triste settimana per la nostra comunità piangiamo la scomparsa di un'altra personalità che si è saputa distinguere nel campo politico, istituzionale e professionale come Egidio Chiarella. Da consigliere regionale, in carica per oltre due lustri, ha impresso la propria firma su atti e provvedimenti importanti in diversi settori, dalla comunicazione all'urbanistica, passando per le politiche sociali. E' stata, la sua, una parentesi proficua e di alto profilo che si è ben coniugata con l'impegno e la passione di sempre, ovvero quella del giornalismo e della saggistica ispirati dalle radici cattoliche. La Calabria perde una figura che, con il suo contributo di idee, ha rappresentato un punto di riferimento prezioso ed un esempio positivo su più fronti".