"Il cordoglio di Nuova Borgia per la prematura scomparsa del Prof. Egidio Chiarella , una perdita che lascia il ricordo di un uomo brillante, umile ed elegante, un signore d'altri tempi; da sempre si è speso per la comunità, chi non ricorda il circolo Matteotti a Borgia, luogo di raccolta per tanti, le feste di piazza, l'agosto borgese, la sua presenza nel gruppo i supersonici.

Egidio è stato un simbolo di quegli anni che ha visto coinvolti tanti tra giovani e meno giovani, egli si è speso da sempre anche nell'impegno politico che responsabilmente ha assunto e che lo ha visto impegnato a livello regionale su diversi fronti, dalla gestione del fondo per il volontariato, all'istituzione del corecom alla prima legge urbanistica per la Calabria, alle norme sui b&b, alla legge sui servizi sociali.

"E' stato direttore responsabile del canale televiso SMtv. Ha pubblicato per la casa Editrice Rubbettino, ha fatto parte dal 2010 al 2012 dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e ha curato il rapporto con il parlamento.

Insomma Egidio era impegnato a 360 gradi, era per tutti un riferimento, soprattutto per la parte più debole del tessuto sociale calabrese, a noi il piacevole ricordo di chi lo ha conosciuto, ai familiari va la nostra vicinanza in questo momento difficile.

Vogliamo guardare a questo distacco terreno riprendendo una frase: coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo.

Ecco ci piace vederlo ancora per le vie della nostra cittadina!".

E' quanto si legge in una nota del gruppo 'Nuova Borgia'.