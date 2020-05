Il cordoglio dell’amministrazione comunale di Borgia per la scomparsa di Egidio Chiarella: "Persona mite, uomo di cultura e mediazione"

L'Amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell'ex consigliere regionale Egidio Chiarella. "La nostra comunità da oggi è un po' più povera. Se ne va dopo una lunga malattia, contro la quale aveva combattuto con grande coraggio, un uomo e un politico che con la propria attività amministrativa ha sempre operato nella direzione del miglioramento della qualità della vita dei calabresi – si legge in una nota del sindaco Elisabeth Sacco -. Pensiamo all'Istituzione del Comitato regionale della Comunicazione in Calabria; alla prima legge Urbanistica della Calabria; alla legge sui servizi sociali; ma anche alle norme per il B&B calabrese e la normativa per la trasparenza e la pubblicità degli atti regionali e sulla rete dei trasporti pubblici locali.

"Ha lavorato tanto, Egidio Chiarella, senza dimenticare le sue origini borgesi e nella nostra comunità si era impegnato con passione tra i banchi del consiglio comunale. Docente, scrittore, giornalista, il suo interesse per la comunicazione in tutte le sue forme lo aveva contraddistinto nel percorso successivo all'esperienza politica che aveva condotto sempre con un garbo istituzionale non comune. Lo ricordiamo – conclude la nota del Comune di Borgia - come una persona mite, uomo di cultura e mediazione. E questi tempi di politica urlata e intolleranza dilagante i suoi modi gentili mancheranno al confronto e al dialogo".