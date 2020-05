Scomparsa Grazioso Manno: il cordoglio di Orsomarso

Cordoglio per la scomparsa di Grazioso Manno è stata espressa dall'assessore regionale Fausto Orsomarso, di Fratelli d'Italia: "La Calabria perde un dirigente esperto, capace e appassionato, che ha dedicato l'impegno di una vita al progresso della regione e allo sviluppo delle potenzialità del settore agricolo attraverso il ruolo delle bonifiche. Lo ha fatto con signorilità, generosità e passione, senza indietreggiare di fronte alle sfide più difficili, come la battaglia per la realizzazione della diga sul Melito. La sua conoscenza profonda della Calabria e la sua straordinaria lungimiranza lo portavano ad essere un vulcano di idee e proposte, la sua scelta di mettere questo prezioso patrimonio a disposizione di Fratelli d'Italia e al servizio dell'intera Calabria ha rappresentato un eccezionale motivo di entusiasmo per tutti noi. Faremo tesoro dei suoi insegnamenti e tenteremo, nel suo ricordo, di realizzare i suoi progetti per il bene della Calabria".

Dettagli Creato Martedì, 12 Maggio 2020 19:57