Morte Canino, il messaggio di cordoglio di consiglieri e dipendenti della Provincia di Catanzaro

Messaggio di cordoglio dei consiglieri provinciali, dei dirigenti e dei dipendenti della Provincia di Catanzaro per la scomparsa del dirigente Pino Canino:

"Per tutti noi oggi è una giornata terribilmente dolorosa. La scomparsa di Pino Canino lascia un vuoto incolmabile. Sarà impossibile dimenticare la signorilità con cui compieva ogni suo passo. Ci mancheranno il suo affetto e il suo sorriso. Per molti di noi è stato una guida, per altri un collega insostituibile, per altri ancora un amico con cui condividere pezzetti di vita anche al di fuori del lavoro. In tutti, in ognuno in modo diverso, ha lasciato un segno indelebile e un ricordo che non smarriremo mai. Rivolgiamo alla sua cara famiglia il nostro più caloroso abbraccio".