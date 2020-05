Catanzaro, il cordoglio di Abramo per la morte di Grazioso Manno

"Con estremo dolore ho appreso la notizia dell'improvvisa scomparsa di Grazioso Manno a cui mi legava una lunga e vecchia amicizia. Nell'esprimere il più profondo cordoglio, non posso non ricordare la collaborazione che ha contraddistinto, nel corso di tanti anni, il nostro operato a diversi livelli istituzionali. Da "storico" presidente del Consorzio di bonifica Ionio catanzarese, Manno ha sempre garantito il massimo supporto alle attività messe in campo dalle amministrazioni comunale e provinciale con un'instancabile passione a servizio della comunità. Grazie a questo straordinario lavoro di squadra, svolto sempre in sintonia, è stato possibile mettere a punto diverse iniziative nel campo della salvaguardia ambientale, della prevenzione degli incendi, della lotta al dissesto idrogeologico. Un'intensa opera di prevenzione su tutto il territorio che Manno ha saputo coniugare, senza mai abbassare la guardia, con le battaglie civiche per lo sviluppo di infrastrutture, una su tutte la diga del Melito, in grado di dare una risposta alle reali esigenze dei territori. Se ne va una persona che si è spesa tanto per il bene della Calabria e che ha lasciato un segno grazie alla sua disponibilità e alla capacità di mettersi al servizio delle istituzioni".

