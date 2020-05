Morte Grazioso Manno, il cordoglio del Consiglio provinciale di Catanzaro

Dichiarazione dei consiglieri provinciali di Catanzaro Antonio Montuoro, Baldassarre Arena, Marziale Battaglia, Nicola Azzarito Cannella, Giovanni Costanzo, Gregorio Gallello, Luigi Levato, Filippo Mancuso, Giuseppe Pisano, Ezio Praticò, Fernando Sinopoli e Davide Zicchinella:

"La scomparsa di Grazioso Manno ha sconvolto tutti noi. Ci saluta una persona che, nel corso della sua vita, ha condotto battaglie civiche in cui credeva fino in fondo. L'ex presidente del Consorzio di bonifica Ionio Catanzaro non ha mai fatto mancare il suo supporto alla nostra Amministrazione rispetto a tutte le attività che, di volta in volta, sono state messe in campo. E' immenso il dolore che si prova per la scomparsa di un uomo che, con la sua eleganza e disponibilità, ha lasciato un segno indelebile nella nostra regione".