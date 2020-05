Scomparso Grazioso Manno: il cordoglio della Regione. L'assessore all'agricoltura Gallo: "Una grave perdita per la Calabria"

«Lo rimpiangeremo perché ci mancheranno la sua caparbietà, la sua capacità di analisi e di proposta. Ma non andrà perduto il suo esempio, perché tante sono le battaglie da lui avviate che richiedono d'essere portate a compimento».

Lo dice l'assessore regionale all'agricoltura, Gianluca Gallo, commentando la prematura scomparsa di Grazioso Manno, ex presidente del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, dal 1997 al 2012 presidente dell'Urbi Calabria e consigliere dell'Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni, già consigliere nazionale di Coldiretti, oltre che esponente di primo piano dell'area politica cattolica. «Esprimo il cordoglio della Regione – aggiunge Gallo – per la morte di un uomo che tanto ha fatto per questa terra, spendendosi senza riserve per la tutela della vocazione agricola del territorio e le molteplici iniziative intraprese per l'innovazione del comparto, a partire dal superamento degli ostacoli e difficoltà di ordine infrastrutturale. È una perdita grave per la Calabria: perché ne vada preservato il ricordo, è indispensabile impegnarsi perché le proposte da lui messe in campo non si perdano nella polvere del tempo. Ai suoi familiari vanno le nostre sentite condoglianze».