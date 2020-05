Coronavirus: per il terzo giorno consecutivo 0 contagi nell'area centrale della Calabria

215 tamponi eseguiti, di cui 49 per la provincia di Catanzaro, 8 per la provincia di Crotone e 9 per la provincia di Vibo Valentia, ai quali vanno aggiunti 149 tamponi effettuati su persone rientrate da fuori regione. Ma zero nuovi contagi. E' per il terzo giorno consecutivo che all'ospedale "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro non si registrano nuovi casi di Coronavirus. Anche l'8 e il 9 maggio, infatti, il bollettino dell'ospedale di Catanzaro aveva registrato zero contagi nelle tre province dell'area centrale della Calabria, che sono assistite dal nosocomio.

Dettagli Creato Domenica, 10 Maggio 2020 15:10