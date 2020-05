Lamezia Terme: il Coronavirus non ferma l'attività del clan scout La Strada

"Il 10 Marzo 2020, tutte le attività scoutistiche vengono sospese, tutto il nostro mondo si blocca, sedi scout chiuse, tutti i nostri progetti apparentemente si arginano, tutti i nostri sogni sembrano fermarsi, ma la nostra voglia di fare no!

Siamo dei ragazzi tra i 16 e i 20 anni, del Clan "La Strada" del Gruppo Scout Lamezia Terme 5, abbiamo deciso di non fermarci, abbiamo deciso tutti insieme di vivere al meglio questo periodo, con l'obiettivo è far compagnia a più persone possibili, ma come?

YouTube, si un social, un mondo che noi conosciamo, mettendo in piedi un'iniziativa che impegna tutta la nostra comunità di clan, ognuno di noi ha il proprio ruolo, ognuno di noi un pezzo indispensabile per la buona riuscita dell'iniziativa".

Ma cosa, una "rubrica giornaliera", uno spazio spensieratamente - impegnato, uno spazio per parlare di musica, per i più golosi uno spazio dedicato alla cucina con tante curiosità, un momento di approfondimento culturale, dove poter interagire in diretta con un pubblico diverso, quindi un appuntamento video per tutti i gusti!

"Settimanalmente tanti di noi si mettono in gioco, realizzando i video, montandoli, chi vive dietro le quinte virtuali, chi si occupa di promuoverlo e pubblicizzarlo, così per far conoscere un pezzetto della nostra comunità e per condividere con tutti i nostri piccoli sacrifici prima di andare in onda sul nostro canale YouTube "Clan La Strada".

Vi invitiamo a partecipare tutti i pomeriggi con qualcosa di sempre diverso, pronti a tenerci compagnia. Cosa aspettate ad unirvi a noi?

Il nostro interesse principale è quello di trasmettere qualcosa, di fare compagnia a chiunque la desideri, essendo semplicemente noi stessi...

A poche settimane dall'inizio del progetto condividiamo con voi i nostri piccoli successi:

Iscritti: Più di 100 - Pubblico dai 18 ai 24 anni - Visualizzazioni: fino a 240 per video".