Catanzaro: Commissione Sport recepisce indicazioni del CONI

Un'articolata riunione della commissione consiliare allo Sport, presieduta da Rosario Lostumbo, si è soffermata su tutti gli aspetti economici, organizzativi e gestionali del comparto per individuare alcune soluzioni utili alla ripartenza. Alla presenza dell'assessore Domenico Cavallaro, i consiglieri hanno infatti spaziato su più punti a partire dal recepimento delle proposte che il Coni provinciale, ieri, ha sottoposto al delegato della giunta Abramo.

In particolare, la commissione ha concordato all'unanimità, d'intesa con l'assessore, di congelare momentaneamente l'introduzione dell'Albo per le associazioni sportive proprio per inserire al suo interno i piccoli accorgimenti proposti dalla sezione del Comitato olimpico del presidente Giampaolo Latella e del segretario Saverio Mirarchi. Il congelamento dell'Albo è stato formalizzato tramite la redazione di un apposito atto di indirizzo da parte della commissione in vista dell'ulteriore momento di confronto fra il Comune e il Coni, che è stato calendarizzato per lunedì su richiesta del consigliere Ezio Praticò.

Non solo Albo, Cavallaro ha anche illustrato alla commissione una proposta, attualmente sottoposta alla valutazione dei competenti uffici comunali, finalizzata ad alleggerire, per quanto possibile, i costi che devono sostenere le associazioni sportive nei confronti del Municipio. Nella discussione che ne è seguita, i consiglieri Fabio Talarico e Lorenzo Costa hanno espresso la propria condivisione – unitamente a quella degli altri colleghi presenti – sulla necessità di introdurre misure economiche che sgravino l'associazionismo consentendo al settore una ripartenza un po' meno complicata.

Un'altra misura attentamente valutata dalla commissione, su proposta del presidente Lostumbo, ha riguardato l'opportunità di prevedere contributi, da parte dell'amministrazione comunale, che consentano alle associazioni di abbattere i costi per l'igienizzazione degli impianti sportivi e per la presenza degli addetti antincendio alle manifestazioni.

"Il confronto che abbiamo avuto oggi è stato molto positivo – ha sottolineato Lostumbo -. Insieme all'assessore Cavallaro, che ringrazio per la disponibilità dimostrata, la commissione ha affrontato le problematiche più pressanti relative al mondo dello sport catanzarese con l'intento, assoluto, di individuare, all'interno del proprio campo di competenze e capacità, anche economiche, soluzioni che siano concrete e rapide. Il comparto, uno dei tanti messi letteralmente in ginocchio dalla crisi, ha bisogno di misure serie che siano la base per una ripresa dell'attività non solo propriamente sportiva, ma anche per quell'azione formativa ed educativa, culturale nel senso più ampio del termine, che le decine di associazioni del capoluogo hanno sempre portato avanti".

Alla riunione nella sala Concerti di Palazzo De Nobili hanno partecipato, oltre al presidente Lostumbo e all'assessore Cavallaro, i consiglieri Costa, Gallo, Gironda, Sestito, Talarico e Ursino, mentre on line si sono collegati Belcaro, Manuela Costanzo, Consolante, Rosario Mancuso, Praticò, Procopi, Renda, Rotundo e Riccio.