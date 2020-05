Catanzaro, Carrozza: "Buoni libri ritirabili dalle famiglie direttamente nelle segreterie delle scuole"

Le famiglie che hanno diritto alla concessione dei buoni libro da parte dell'amministrazione comunale potranno direttamente ritirarli dalle segreterie delle scuole. Lo rende noto l'assessore alla pubblica istruzione, Concetta Carrozza, evidenziando che la distribuzione degli stessi buoni da parte del Comune di Catanzaro è stata finora completata presso gli istituti comprensivi e le scuole secondarie di primo grado della città. L'incentivo per le famiglie potrà essere utilizzato come buono d'acquisto a parziale rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo obbligatori. Nelle prossime settimane la consegna sarà ultimata anche con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado. "Raccomando tutti i genitori – sottolinea l'assessore Carrozza – di contattare preliminarmente le segreterie delle proprie scuole di riferimento per concordare l'appuntamento per il ritiro dei buoni, al fine di rispettare tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla normativa anti covid".

Dettagli Creato Giovedì, 07 Maggio 2020 16:37