Catanzaro: riunione in videoconferenza del Circolo PD E. Lauria

Ieri si è tenuta in video conferenza - si legge in una nota - la riunione di alcuni iscritti del Circolo PD E. Lauria. Una riunione organizzata da Marco Rotella, membro dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico ed esponente dei Giovani democratici. La riunione si è svolta per dare un segno di ripartenza del Circolo, dopo le dimissioni dei mesi scorsi del segretario Antonio Menniti presente all'incontro di ieri.La discussione,piena di input e di stimoli su imminente riorganizzazione del circolo e temi legati anche all'emergenza sanitaria in corso, è durata circa due ore con la presenza del Consigliere Regionale Libero Notarangelo. Nel corso della riunione è stato dato mandato a Marco Rotella di avviare la composizione dei nuovi organismi e nel frattempo impegnarsi nell'organizzazione di gruppi di lavoro che serviranno per elaborare una visione della città di Catanzaro nel segno dell'ascolto e della massima condivisione.

Dettagli Creato Giovedì, 07 Maggio 2020 16:08