Catanzaro, proseguono le videoconferenze per promuovere strategie contro le truffe agli anziani

Il progetto "Non lasciamoli soli", finalizzato a promuovere strategie di contrasto delle truffe agli anziani, continua in videoconferenza.

Lo ha annunciato l'assessore Danilo Russo sottolineando come l'iniziativa organizzata dall'amministrazione Abramo sulla base di un finanziamento ministeriale ottenuto dal Viminale e d'intesa con Prefettura e Forze dell'Ordine, "è pronto a ripartire dopo lo stop causato dal coronavirus".

"Abbiamo scelto di rimetterci in moto attraverso i canali social, e in particolare Facebook, per avviare una serie di dirette sul web rese possibili con il supporto tecnologico dell'associazione Vitambiente presieduta da Pietro Marino", ha aggiunto Russo.

Le videoconferenze si terranno venerdì 8, venerdì 15 e venerdì 22 maggio alle ore 17 e saranno trasmesse sulla pagina dell'associazione Vitambiente, mentre la fase di ascolto, prima prevista nell'apposito Sportello comunale, verrà erogata solo tramite contatto telefonico al numero 3358155064.

Alla diretta Facebook di venerdì 8 parteciperanno, oltre all'assessore Russo, il geriatra Pietro Gareri, la psicologa Giuditta Lombardo, il capitano dei Carabinieri Ferdinando Angeletti, il sottotenente della Guardia di Finanza Angelo Attanasio, la responsabile del circolo di Catanzaro di Vitambiente, Rita Parentela, e il presidente nazionale dell'associazione Pietro Marino.