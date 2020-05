Il gruppo Catanzaro con Abramo si è riunito per discutere dinamiche e prospettive di sviluppo in seguito all'allargamento della compagine consiliare, che nelle scorse settimane ha abbracciato Carlotta Celi, Luigi Levato e Giuseppe Pisano raggiugendo quota nove componenti, compreso il sindaco, nell'assemblea di Palazzo De Nobili.

L'incontro ha seguito di qualche giorno l'esordio in Consiglio della nuova e più ampia formazione: la riunione dell'aula del 30 aprile ha aperto, di fatto, una nuova fase politica.

"L'ingresso di tre nuovi colleghi consiglieri in Catanzaro con Abramo è il punto di partenza di un percorso a più largo raggio che, sono certo, saprà garantire margini di crescita importanti a questo movimento", ha sottolineato Rosario Mancuso durante il suo intervento: "Ritengo pertanto doveroso e corretto – ha aggiunto – rimettere alla scelta di tutti i componenti, il mio mandato di capogruppo".

I consiglieri, il sindaco Abramo e l'assessore Longo, hanno ringraziato Rosario Mancuso per il garbo e la sensibilità dimostrate evidenziando "l'ottimo lavoro svolto in questi anni, con competenza, passione e precisione, alla guida del gruppo".

Catanzaro con Abramo ha poi votato all'unanimità come nuovo capogruppo Giuseppe Pisano. "Una scelta – è stato affermato - che si pone in assoluta continuità con quella di Rosario Mancuso e dall'impegno da lui stesso mandato avanti nel suo periodo di leadership in Consiglio".