Coronavirus: un caso positivo nell’area centrale della Calabria

Un solo caso positivo al coronavirus dai 189 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore nei laboratori dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio e relativi a persone residenti nell'area centrale della Calabria. Lo riferisce il Bollettino dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Il caso positivo riguarda una persona residente in provincia di Catanzaro. I ricoveri nel reparto di malattie infettive del nosocomio del capoluogo sono in totale 15 con un solo paziente attualmente in terapia intensiva.