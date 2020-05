Fase 2, Abramo: “Da Bertolone messaggio di speranza. Momento delicato impone rispetto delle regole da cima a fondo”

"L'inizio della Fase 2 garantisce a noi tutti, seppur in maniera ridotta, la celebrazione di un momento tanto doloroso, quanto intimo e importante, come un funerale. Sono assolutamente d'accordo con le parole che l'arcivescovo Bertolone ha indirizzato a noi tutti: ha saputo toccare, come sempre gli accade, le corde del cuore. Ci ha restituito un messaggio di speranza oltre a un doveroso e necessario monito a rispettare le prescrizioni. La collaborazione, che lo stesso arcivescovo ha voluto ribadire ai cittadini, è un aspetto da tenere in forte considerazione pure in una liturgia molto privata qual è quella di un funerale. Tutti vorrebbero poter testimoniare la propria vicinanza a un caro defunto nel modo più degno, con estremo trasporto, sentendo il calore di tanti parenti e amici, ma il momento molto delicato impone di seguire le regole da cima a fondo.

Non siamo fuori dall'emergenza coronavirus, e benissimo ha fatto monsignor Bertolone a ricordarlo diffondendo le linee guida sui funerali della Cei: anche in questo modo, perché non dimentico lo straordinario impegno e la solidarietà dell'arcivescovo nell'affrontare la crisi, sua Eccellenza ha saputo essere guida con semplicità e chiarezza. Sono certo che i catanzaresi aderiranno per filo e per segno alle indicazioni ricevute non solo per i funerali, ai quali potranno partecipare al massimo 15 persone e si terranno prevalentemente all'aperto, ma anche per le visite ai defunti nei cimiteri, tornate possibili da oggi. È chiaro che la Fase 2 non corrisponde a quello che tutti vorremmo, vale a dire il ritorno alla normalità, ma è altrettanto chiaro che l'unione e la condivisione di buone pratiche pensate per contenere le possibilità di contagio, aiuteranno ad affrontare al meglio questa fase dell'emergenza per uscirne il prima possibile. Leggere le parole di Bertolone, farle proprie e condividerle, infonde speranza e ottimismo".

Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo.