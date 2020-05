Interventi della forze dell'ordine a Catanzaro: il plauso del sindaco Abramo

"Le diverse azioni eseguite dalla Polizia e dai Carabinieri in questi giorni a Catanzaro dimostrano quanto sia importante e costante la presenza dello Stato nel nostro territorio".

Lo ha detto il sindaco, Sergio Abramo, ringraziando gli agenti di Polizia che si sono resi protagonisti di due "incisivi interventi nella zona sud della città nello scorso fine settimane, nel primo dei quali hanno salvato, con assolute tempestività e sensibilità, una vita nel quartiere Santa Maria, mentre nel secondo, all'Aranceto, altre due pattuglie hanno dato prova, durante l'interruzione di una festa di compleanno e il seguente tentativo di aggressione nei loro confronti, di sangue freddo, esperienza e competenze professionali che hanno riportato la situazione alla calma".

Il primo cittadino si è anche congratulato con i Carabinieri della caserma di villa Margherita che hanno rintracciato e arrestato in poche ore l'autore di una rapina avvenuta con un coltello nel pomeriggio del 2 maggio. "Altra prova di efficacia e bravura investigativa da parte dell'Arma", ha aggiunto Abramo rimarcando come "da sempre le nostre Forze dell'Ordine svolgono un fondamentale ruolo di presidio del territorio che ci fa sentire più protetti e sicuri. Il ringraziamento nei loro confronti è un atto ancora più doveroso in questo periodo di crisi ed emergenza da coronavirus che li sottopone a pericoli anche più grandi del solito".