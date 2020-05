Coronavirus: per il terzo giorno consecutivo 0 nuovi casi nell'area centrale della Calabria

Nessun nuovo positivo anche oggi sui 251 tamponi effettuati nell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Complessivamente sono 15, con un nuovo ingresso, i ricoveri nel reparto di malattie infettive mentre un paziente e' ricoverato in terapia intensiva.

Per il terzo giorno consecutivo non si registra nessun nuovo caso positivo di coronavirus nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

L'ultimo referto del presidio catanzarese ha registrato zero nuovi contagi dai complessivi 251 tamponi eseguiti, di cui 129 per la provincia di Catanzaro, 86 per la provincia di Crotone e 36 per la provincia di Vibo Valentia. Anche ieri e l'1 maggio nell'area centrale della Calabria gli esami all'ospedale di Catanzaro avevano rivelato zero nuovi contagi (ieri i tamponi effettuati erano stati 282, l'1 maggio erano stati 294).