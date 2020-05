Il gruppo Catanzaro da vivere: "Grazie ad agenti Polizia che hanno salvato la vita a giovane nel quartiere S. Maria"

Il gruppo consiliare " Catanzaro da Vivere" del comune di Catanzaro, si unisce alle parole di elogio del segretario provinciale generale Raffaele Maurotti del Coisp , nei confronti degli agenti di polizia che nella giornata di ieri con prontezza e professionalità sono riusciti a salvare da un insano gesto un giovane nel quartiere di S. Maria.

E' un momento particolarmente tragico e surreale quello che stiamo vivendo a causa di una pandemia che ha sconvolto il nostro vivere quotidiano; a causa di un virus invisibile che ci impone di rimanere "distanti" per non correre il rischio di infettarci. In questo scenario apocalittico, questo è però l'esempio di come distanza non significhi indifferenza e che anzi essa si manifesti in tutta la sua vicinanza nel momento in cui salva una vita umana.

Tanti sono gli " angeli" che stanno proteggendo da qualche tempo le nostre vite, e tra questi vanno annoverati anche quelli in divisa che salvano vite umane non soltanto con il pattugliamento del territorio volto alla verifica del rispetto delle norme anti contagio da parte di tutti, ma soprattutto con la garanzia che la loro presenza e la loro abnegazione protegga anche da gesti estremi come quello che stava per accadere nella giornata del 1 maggio.

A tutti loro va il nostro particolare plauso e ringraziamento e la richiesta di un encomio per il valore dimostrato ai due poliziotti impegnati ieri nel salvataggio di una giovane vita.

Dettagli Creato Sabato, 02 Maggio 2020 17:26