I Lions Club di Catanzaro analizzano criticità e benefici della legge "Cura Italia"

Sabato 02 Maggio 2020, alle ore 10.30, sulla piattaforma https://meet.jit.si/ (utilizzare per l'accesso la password: rupeventosa), si terrà la tavola rotonda online "LEGGE CURA ITALIA: CRITICITÀ E BENEFICI PER LE IMPRESE", promossa dai Lions Club di Catanzaro "Rupe Ventosa" e "Mediterraneo", con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro di Catanzaro, nonché di CNA Calabria.

L'evento è rivolto a imprenditori, artigiani e commercianti ed è finalizzato, oltre che ad analizzare la Legge Cura Italia, a fornire informazioni, suggerimenti e strumenti utili a orientarsi in questo particolare momento di grave crisi economica, dovuta al COVID 19.

Saranno presenti in collegamento professionisti qualificati ed esperti nel settore della Crisi d'Impresa, che per l'occasione offriranno strategie utili a orientarsi nelle trame della legge, così da poter sfruttare al meglio le opportunità attualmente vigenti nel nostro ordinamento, al fine di scongiurare una crisi irreversibile delle imprese.

Moderati dall'avvocato Carlo Talarico, vice presidente del Lions Club "Rupe Ventosa", parteciperanno al dibattito: il commercialista William Gigliotti; il presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Giuseppe Buscema, il tributarista Tommaso Francesco Mazza; gli avvocati Andrea Parisi, Bruno Doria e Roberta Capri.

Durante il corso della tavola rotonda online, sarà data voce al mondo dell'imprenditoria calabrese, attraverso l'intervento di Giacomo Muraca, che metterà in evidenza le effettive difficoltà affrontate dalla categoria in questo momento, e dell'amministrazione pubblica locale, con la partecipazione dell'assessore alle Attività Produttive del Comune di Catanzaro, Alessio Sculco, che illustrerà le azioni e le misure intraprese dagli Enti locali per fronteggiare l'emergenza.

"L'idea di dibattere in rete un tema così delicato e attuale - dichiara l'avvocato Roberta Capri, presidente del Lions Club "Rupe Ventosa" - nasce dall'esigenza di fare chiarezza su quanto sta accadendo, in un momento di vera confusione e, per non pochi casi, di vera disperazione. Per molti imprenditori, così come per molte famiglie, la situazione economica già prima dell'emergenza COVID 19 era già gravemente compromessa. Per questo motivo, in conseguenza al blocco dell'economia dovuto al lockdown, e non solo, le ripercussioni sulle attività economiche del Paese, specie per le piccole realtà territoriali, potrebbero essere devastanti se non si agisce per tempo e nel modo giusto".

È di solo pochi giorni fa la notizia di un giovane di Catanzaro che ha tentato di togliersi la vita in preda alla disperazione per aver perso il lavoro e non sapere come affrontare le spese per mantenere la famiglia.

Questo evento dei Lions Club di Catanzaro vuole essere una voce di speranza nel deserto dell'indifferenza che proviene dagli ambiti deputati al sostegno e alla salvaguardia dell'economia nazionale, con il fine di indicare quanto meno una strada da percorrere.

"Le vie di uscita esistono - prosegue l'avvocato Capri -. Sono tanti gli strumenti e le forze messe in campo dalla Legge Cura Italia, come ad esempio i tanti bandi di finanziamento regionale a cui accedere per fronteggiare l'emergenza, oltre all'accesso alle procedure da Sovraindebitamento ex L. 3/2012 (cosiddetta legge salva suicidi), che mai come in questo momento costituisce una vera e propria ancora di salvezza per uscire dai debiti ed evitare pignoramenti".