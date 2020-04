Ordinanza Santelli, GD Lamezia: “Governatrice pensi ai cittadini e non ai giochi politici della Lega”

"Con molto stupore e caos generale ieri sera intorno alle 21.30 la Governatrice Santelli pubblica un'ordinanza nel quale sostanzialmente riapre tutto e passa direttamente dalla fase 1 alla fase 3. Stupore per le tempistiche attuate ma soprattutto per colei che sino a 24 ora prima voleva blindare la Calabria fino al 31 di maggio per poi rimangiarsi tutto e riaprire in blocco le attività. Se non soffrisse di bipolarismo la compatiremo pure ma non credo sia questo il caso. Semplicemente ha fatto sua la strategia leghista di andare contro al Governo e di riaprire tutto in barba al DPCM con il solo intento di osteggiare le decisioni Nazionali. Raccapricciante e imbarazzante prendere in ostaggio i Calabresi per delle strategie politiche. Ancor di più se si pensa che la Governatrice è in balia delle mosse leghiste con l'unico intento di ostacolare il Governo centrale. Chiediamo semplicemente un minimo di appartenenza e buonsenso per la salute dei cittadini".

E' quanto si legge in una nota dei Giovani Democratici di Lamezia.