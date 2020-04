Catanzaro, Levato: "Preoccupazione tra i residenti di Santo Janni per lavori installazione stazione radio telefonia mobile"

"Tra i residenti del quartiere Santo Janni negli ultimi giorni è cresciuta la preoccupazione in merito ad alcuni lavori di scavo che stanno interessando l'area limitrofa a via Fiume Busento, tratto stradale interessato da notevoli flussi di traffico". Lo afferma il consigliere comunale Luigi Levato (Catanzaro con Abramo). "I lavori sono stati autorizzati – prosegue - per l'installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile che dovrebbe, quindi, sorgere a pochi metri da una rotatoria su una strada di competenza ripartita tra Comune e Provincia. I cittadini nutrono dei legittimi dubbi su come si sta svolgendo l'intervento e se lo stesso sia effettivamente conforme agli standard di sicurezza. Gli stessi residenti stanno, perciò, raccogliendo le firme per una petizione che sarà indirizzata al Comune, alla Provincia, alla Prefettura con l'obiettivo di chiedere chiarimenti su lavori che potrebbero avere un forte impatto sul territorio e sulla vivibilità nello stesso quartiere. Rappresentando la voce e gli interessi dei cittadini, non posso che fare da tramite sollecitando tutte le autorità preposte, che hanno rilasciato le relative autorizzazioni, a rassicurare la comunità chiarendo i dubbi sull'effettiva regolarità di tutta la procedura".

