Sospeso il Consiglio comunale di Girifalco (Cz)

In seguito alle dimissioni di oltre la meta' dei consiglieri, il prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino, ha sospeso il Consiglio comunale di Girifalco "nelle more dello scioglimento ai sensi di legge". Lo rende noto la Prefettura di Catanzaro: Costanza Pino e' stata nominata commissario per la temporanea gestione del Comune di Girifalco al fine di garantire la regolare gestione dell'ente locale.

