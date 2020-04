Lamezia, l’associazione San Nicola: donati mascherine e guanti alla caserma dei carabinieri di Sambiase

L'Associazione culturale San Nicola, presieduta da Pino Morabito, prosegue con continuità e costanza la sua 'missione solidaristica' abbracciata fin dai primi giorni in cui è stata conclamata la pandemia da Coronavirus. Il sodalizio con tutta la sua nutrita schiera di volontari sta garantendo ormai da settimane il suo servizio quotidiano di distribuzione alimenti, medicinali e dispositivi di protezione individuale a famiglie, singoli cittadini, associazioni e altre realtà lametine. Per questo importante servizio reso alla collettività, l'Associazione San Nicola si è schierata al fianco dell'Amministrazione Comunale in questo momento di grave emergenza sanitaria ed economico-sociale. Per conto del Comune i sannicolini, insieme ai volontari di altri sodalizi, sono impegnati nella distribuzione di beni di prima necessità e presìdi di sicurezza su tutto il territorio locale.

Inoltre, in questi giorni, l'Associazione sta provvedendo a consegnare anche le mascherine protettive e i guanti anti-contagio, acquistati con la colletta effettuata dai soci stessi del sodalizio. Col contributo di ognuno sono state acquistate oltre un migliaio di mascherine e anche centinaia di paia di guanti. Questi presìdi di sicurezza sono stati ripartiti e poi consegnati a tanti destinatari. Tra questi il reparto di Oncologia, il Centro trasfusionale e il reparto Psichiatria dell'ospedale Giovanni Paolo II di via Perugini. A ricevere i dispositivi di protezione anche la sezione Avis e Aism di Sambiase; il centro interparrocchiale di Santa Maria delle Grazie che, a sua volta, penserà a distribuire agli immigrati le mascherine e i guanti donati dai sanniccolini; la parrocchia di Santa Maria Goretti di Savutano.

Mascherine e guanti sono stati donati anche alla caserma dei carabinieri di Sambiase. E poi rimane sempre la consegna giornaliera di alimenti e di medicinali per le famiglie meno abbienti e per quelle persone impossibilitate ad uscire (anziani e disabili), anche solo per le prime necessità quotidiane. I volontari dell'associazione San Nicola stanno provvedendo anche al disbrigo di pratiche negli enti pubblici sempre per quelle persone impossibilitate a muoversi da casa, per tutta una serie di problematiche. Il presidente Morabito ringrazia tutta l'associazione "per la sua generosità e la dedizione alla mission sposata oltre due mesi fa che è quella di essere propositivi, di dare un aiuto concreto al prossimo anche in un momento così triste e drammatico come quello che stiamo vivendo. Un corale afflato solidale che vuol essere un segno di fiducia e speranza verso l'intera comunità lametina, ma soprattutto un'espressione di vicinanza concreta a chi, più di altri, vive il disagio della crisi determinata dalla pandemia".