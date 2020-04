Ditta offre intervento gratuito di sanificazione dei locali comunali di Lamezia

"L'amministrazione comunale di Lamezia Terme ringrazia la ditta 'Gener Service', quotidianamente impegnata nei servizi di pulizia degli immobili comunali, per aver gratuitamente offerto l'intervento di sanificazione dei locali, ove giornalmente, sindaco, giunta e dipendenti, se pur in tempo di emergenza coronavirus hanno svolto e continuano a svolgere, il loro lavoro.

Abbiamo con enorme piacere accolto la disponibilità degli addetti ai lavori della sopradetta ditta, a sanificare gli uffici comunali, lavorando nei giorni scorsi, fino a tarda sera.

Crediamo che questo tempo abbia segnato l'umanità intera, ma che altresì, sia stato l'occasione per riscoprire la generosità come valore per uomini mossi da cuore e da intelletto.

"Nei piccoli gesti siamo chiamati a riscoprire la straordinarietà della quotidianità, troppe volte lasciata in pasto all'indifferenza o al tutto dovuto, malessere del nostro tempo ora disarmato dalla grave pandemia ma arricchito dalla condivisione fraterna e speranzosa.

Alla gratitudine per il servizio ricevuto, uniamo quella per tutti coloro che stanno sostenendo, nella differenziazione dei gesti, la causa comune, lasciando traccia di una Lamezia Terme, forse ultima per risorse economiche ma in vetta alla classifica per coesione cittadina".

E' quanto si legge in una nota dell'amministrazione comunale di Lamezia Terme.