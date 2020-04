Catanzaro, Sculco: "Sul sito del Comune le prescrizioni aggiornate per attività di consegna a domicilio"

"Sul portale www.comune.catanzaro.it è stata pubblicata un'informativa, aggiornata alle disposizioni del DPCM del 10 aprile, inerente le attività di consegna a domicilio in periodo di emergenza Covid-19. Gli esercenti delle attività elencate dalla normativa devono rispettare i requisiti e le norme igienico-sanitarie, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, ed evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro". Lo rende noto l'assessore alle attività economiche Alessio Sculco sottolineando che "l'aggiornamento reso disponibile sul sito del Comune, a cura del settore diretto da Antonino Ferraiolo, fa seguito alle richieste di chiarimento giunte in merito agli adempimenti che gli operatori del settore alimentare interessati devono garantire, limitatamente agli aspetti di igiene e sicurezza alimentare. Si ricorda, ad ogni modo, che il personale dello sportello Suap resta disponibile per informazioni e chiarimenti al numero 0961-881855 e al seguente indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ".

