Catanzaro, Concolino: “Prorogata al 14 luglio scadenza bando aggiornamento graduatoria assegnazione alloggi popolari”

E' stato prorogato al 14 luglio il termine di scadenza del bando di concorso per l'aggiornamento della graduatoria permanente dagli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione o che si dovessero rendere disponibili nel territorio del Comune di Catanzaro. Lo rende noto l'assessore alle politiche sociali, Lea Concolino, ricordando che tutti coloro che hanno già partecipato ai precedenti bandi di concorso, e che sono collocati nell'attuale graduatoria definitiva, sono tenuti, a pena di cancellazione della stessa, a ripresentare la domanda per essere inseriti nella graduatoria d'assegnazione di alloggi di ERP. La domanda di partecipazione al bando è scaricabile dal portale www.comune.catanzaro.it, area trasparenza, e dovrà essere trasmessa al settore politiche sociali corredata dalla documentazione richiesta.

L'assessore Concolino ribadisce a tutti gli interessati che è stato esteso al 31 luglio anche il termine di scadenza per la presentazione di domande inerenti l'assegnazione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, anno 2020, legge n. 431/1998. "Riguardo ai contributi che si riferiscono all'anno 2019 – conclude l'assessore – l'amministrazione è ancora in attesa di ricevere le somme stanziate dallo Stato. L'auspicio è che si possa accelerare il trasferimento delle risorse, in quanto è necessario dare una sostegno immediato alle famiglie colpite dalla crisi economica legata all'emergenza coronavirus".