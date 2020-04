Lamezia, al via l’erogazione dei buoni spesa per 120 nuclei familiari

È iniziata questa mattina, martedì 21 aprile, l'erogazione dei "buoni spesa" che l'amministrazione comunale di Lamezia Terme ha assegnato secondo i requisiti previsti dal relativo bando.

Si potrà dunque usufruire già da domattina della possibilità di recarsi presso i supermercati e le farmacie aderenti, il cui elenco potrà essere consultato sul sito del comune di Lamezia Terme.

Concretamente i beneficiari del servizio dovranno scaricare sul loro smartphone l'app "Municipium" ove, accedendo con le credenziali ricevute al momento di invio della domanda, troveranno il buono da esibire alla casa.

Chi non fosse provvisto di smartphone – si legge in un comunicato stampa del Comune di Lamezia Terme - potrà avvalersi della rete di supporto solidale attivata in precedenza per la ricezione delle domande, e gestire così il proprio buono eventualmente anche nella modalità cartacea.

La gestione del buono spesa è agevole e possibile per tutti, anche per coloro che necessitano di assistenza.

Ricordiamo che sono state 1750 le domande complessivamente acquisite al sistema, delle quali 152 revocate spontaneamente dai richiedenti. Ad oggi risultano istruite definitivamente 1100 richieste, mentre per le restanti è ancora in corso l'istruttoria.

Delle istanze ammesse, sono stati riconosciuti da questa mattina a 120 nuclei familiari benefici per complessivi 32.348 €.

Gli ammessi con riserva riceveranno dalla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. una richiesta di integrazione dell'istanza presentata. Essendo pochi i giorni di tempo per rispondere con le integrazioni richieste, si raccomanda a tutti gli interessati di controllare quotidianamente la casella mail usata al momento della registrazione.

L'amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che in questi mesi hanno messo a disposizione la propria professionalità per dare un concreto supporto alle famiglie in stato di bisogno.