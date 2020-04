Centro Covid in Calabria: Gioventù Nazionale plaude alla proposta di Wanda Ferro

Non è passata inosservata la proposta del rettore dell'Università Magna Graecia, il Prof. De Sarro, di istituire uno specifico Covid-Center a Catanzaro come programmato dal Governo e della pronta risposta venuta dall'on. Wanda Ferro; quest'ultima si è espressa favorevolmente in merito, auspicando al più presto la "realizzazione anche in Calabria di un piccolo Spallanzani, ossia un centro ospedaliero destinato unicamente alla diagnosi e alla cura delle malattie infettive". Queste le parole di Gioventù Nazionale provincia di Catanzaro.

Facendo sue le parole dell'on. Ferro – continua il movimento - "È necessario programmare per tempo il prossimo futuro sanitario e liberare gli ospedali dal peso dell'assistenza Covid per far riprendere, per quanto possibile, la normale attività dei reparti. La struttura individuata nell'ex 'Villa Bianca', è una struttura completamente indipendente, capace di ospitare 140 posti letto, e che è già attrezzata con una piccola rianimazione, un laboratorio di Microbiologia e varie strumentazioni diagnostiche. Se le condizioni dell'edificio consentono una rapida ristrutturazione, il presidio potrebbe essere adeguato agli standard di sicurezza Covid e attrezzato con l'attivazione di tutti i servizi necessari all'attività assistenziale e il potenziamento di quelli esistenti.

In ossequio a politiche più lungimiranti per il fronteggiamento di una possibile nuova ondata del virus, ciò consentirebbe - continua Gioventù Nazionale Catanzaro – di concentrare le funzioni dedicate allo scopo in un unico centro, preservando al contempo le originarie attività dell'ospedale "Pugliese-Ciaccio" e del policlinico universitario, offrendo migliori condizioni di sicurezza ai pazienti, al personale medico-sanitario. L'obiettivo rimane quindi quello di destinare un'attenzione a livello regionale più puntuale al nemico che sta costringendo milioni di italiani a combattere una battaglia senza precedenti.

In questa delicata fase storica, bisogna portare avanti nel dibattito politico una maggiore considerazione all'ormai imprescindibile potenziamento dei servizi sociosanitari nel territorio calabrese.

Pertanto, tale misura - conclude il movimento - appare la più efficace per contrastare una ipotizzata nuova minaccia del Covid-19 e contemporaneamente tutelare ogni frangia di popolazione senza paralizzare le attività economiche e non. Rimedi assolutamente indispensabili e finalizzati alla riduzione dei fattori del rischio di contagio.