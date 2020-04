Coronavirus, U.Di.Con. Calabria: "Convertire ex Villa Bianca di Catanzaro in un centro Covid permanente, proposta che va sostenuta"

"Non trascurare la sanità calabrese superata l'emergenza Covid-19 è quanto di più auspicabile possibile per le sorti della Calabria superata questa fase, è importante mantenere attive ed operative le strutture, organizzate in tempi celeri per far fronte all'emergenza, senza che le stesse divengano cattedrali nel deserto in disuso". Lo afferma il Presidente Nazionale U.Di.Con. Denis Nesci, che aggiunge: "Sarebbe opportuno convertire tali opere e farle funzionare a pieno regime trattenendo le eccellenze calabresi a casa propria, per aiutare tutti quei cittadini che sono spesso costretti a cambiare regione per un semplice consulto medico. Chissà che questa emergenza non sia la famosa volta buona per costruire e rendere operativi i famosi ed ormai storici nuovi ospedali".

"Sulla stessa linea - spiega Nico Iamundo, Vice Presidente U.Di.Con. Regione Calabria - se da un lato bisogna incentivare le strutture esistenti, dall'altro non bisogna trascurare ciò che potrebbe avvenire con una eventuale ricaduta del virus e quindi essere impreparati per eventuali ricadute epidemiologiche.

Per questo motivo, la proposta del Rettore dell'università della Magna Grecia di Catanzaro Professor De Sarro, di convertire ex Villa Bianca in un centro Covid permanente è una soluzione che va fortemente sostenuta.

La struttura - continua Iamundo - situata nel territorio catanzarese dispone di 140 unità di degenza ed è già attrezzata con una piccola rianimazione, un laboratorio di Microbiologia e varie strumentazioni diagnostiche che consentirebbero, oltre alla fruizione immediata, previa ristrutturazione, anche di non gravare sui nosocomi che continuerebbero ad esercitare la loro attività nella cura in sicurezza delle altre patologie.

Auspico che questa proposta venga accolta positivamente dagli organi competenti - conclude Iamundo - in un'ottica di salvaguardia del diritto alla salute di tutti i cittadini calabresi ma anche come occasione di rilancio del nostro territorio".