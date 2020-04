Catanzaro, domani interruzione erogazione acqua nella zona sud

Domani, martedì 21 aprile, dalle ore 8 e per tutta la giornata, la Sorical interromperà l'erogazione dell'acqua potabile in buona parte della zona sud della città per eseguire dei lavori di manutenzione sulla condotta idrica di sua competenza.

L'interruzione riguarderà le utenze dei quartieri Barone, Bellino, Giovino e Casciolino e quelle collegate alla rete delle ferrovie in via Nazionale. Potrebbero risentire di una perdita della pressione anche le utenze della zona centrale di Lido.

Lo ha reso noto l'ufficio Acquedotti di Palazzo De Nobili non appena ricevuta comunicazione da Sorical.