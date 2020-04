Catanzaro, Abramo :"Servizio vaccinazioni ripartirà da giovedì 23 aprile, in contatto con Asp"

"Il servizio vaccinazioni ripartira' da giovedi' 23 aprile". E' quanto afferma il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo che ha reso noto di avere contattato il direttore sanitario dell'Azienda sanitaria provinciale, Ilario Lazzaro, e il responsabile del servizio Vaccinazioni, Rosario Raffa. "Abramo - e' detto in una nota del Comune - ha ricevuto precise rassicurazioni dai vertici dell'Asp sulla ripartenza del servizio, che verra' riavviato non appena saranno completate le procedure, in via di ultimazione corso, per l'esecuzione dei tamponi sul personale medico e infermieristico incaricato. Da giovedi', dunque, l'Asp provvedera' a contattare direttamente le famiglie interessate, un centinaio circa, sia nella zona centro-nord, che in quella di Lido area sud". "Ora che stanno per essere completate le necessarie verifiche sul personale, con i tamponi che non potevano non essere effettuati su medici e infermieri - ha detto il sindaco di Catanzaro - ripartira' un servizio fondamentale. Ringrazio i vertici dell'Asp - ha sottolineato il sindaco -, e in particolare il direttore sanitario Lazzaro e il responsabile delle Vaccinazioni Raffa per l'attenzione e la disponibilita' dimostrata concretamente".

Dettagli Creato Lunedì, 20 Aprile 2020 12:56