Folla a funerale a Lamezia Terme, Guarascio: "Fatto di estrema gravità"

"Quanto accaduto a Ciampa di Cavallo, in occasione di un funerale, è di estrema gravità e chiama in causa principi di legalità che ancor di più oggi, alle prese con un'emergenza sanitaria senza precedenti, devono trovare realizzazione. Pur servando sentimenti di umana comprensione per il dolore di un lutto, è urgente e necessario assumere immediati provvedimenti a protezione della comunità lametina, attivando - nel frattempo che magistratura e forze dell'ordine accertino violazioni di legge ed eventuali responsabilità penali - tutte le misure di profilassi e contenimento di possibili contagi.

La preoccupazione oggi è grande, tanto più per la stragrande maggioranza dei lametini che con dedizione e senso di responsabilità in queste settimane difficili hanno rispettato le norme di sicurezza Covid 19. Sollecito, dunque, tutte le autorità preposte ad attivare i protocolli sanitari a tutela della cittadinanza". Lo afferma in una nota Eugenio Guarascio, Consigliere comunale di Lamezia Terme