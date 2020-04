Catanzaro, programmata pulizia straordinaria dei cimiteri

In previsione della prossima riapertura dei cimiteri, che dovrebbe avvenire, salvo nuove disposizioni, a partire dal 4 maggio, l'amministrazione comunale ha programmato un'operazione di pulizia straordinaria delle quattro strutture della città, quella monumentale di via Paglia e quelle dei quartieri Gagliano, Santa Maria e Lido.

L'operazione è stata concordata nel corso di una riunione che il sindaco Sergio Abramo ha presieduto con l'assessore all'Ambiente Domenico Cavallaro, i funzionari del settore Igiene ambientale e i rappresentanti della Sieco.

Da lunedì, dunque, verrà avviata l'operazione di pulizia dei cimiteri: si comincerà dal camposanto di via Paglia, a seguire tutti gli altri. La finalità dell'amministrazione comunale è garantire, non appena sarà possibile riaprire i cimiteri, le migliori condizioni di pulizia e decoro a chi vorrà far visita ai propri cari.