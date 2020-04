Fotonotizia: i buoni spesa distribuiti dal Comune di Catanzaro

In allegato l'immagine dei buoni spesa che il Comune, tramite i volontari del gruppo comunale di Protezione civile, sta distribuendo alle famiglie in difficoltà. I buoni potranno essere utilizzati dagli aventi diritto nei circa 50 esercizi commerciali che hanno finora aderito all'iniziativa, il cui elenco è consultabile sul sito istituzionale www.comune.catanzaro.it (è sempre possibile inserirsi nell'elenco degli esercenti seguendo le modalità indicate nell'avviso).

La distribuzione dei buoni spesa è partita oggi con la prima tranche per gli aventi diritto dei quali è stata completata l'istruttoria. Il sindaco Abramo e l'assessore alle Politiche sociali Concolino hanno sottolineato la volontà di procedere, nel più breve tempo, possibile con la distribuzione domiciliare dei buoni a tutti i beneficiari al termine di un iter particolarmente complesso anche per il numero di domande pervenute agli uffici (circa 2.400).