Coronavirus, il sindaco Cristofaro: “Primo caso positivo a Girifalco”

Un primo caso positivo al coronavirus e' stato registrato a Girifalco. A dare la notizia, dalla sua pagina Facebook, il sindaco Pietrantonio Cristofaro. "E' da poco arrivata la comunicazione del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale di CATANZARO - ha scritto Cristofaro - da cui si evince che e' stato riscontrato il primo caso di Covid-19 a Girifalco". Cristofaro, nel post, ha parlato di "un professionista del settore sanitario risultato positivo al secondo test del coronavirus" che si trova in "isolamento domiciliare gia' da venti giorni".

Il sindaco della cittadina in provincia di Catanzaro, ha sottolineato che l'uomo "risiede in un'abitazione da solo, lontano persino dai familiari seguendo, scrupolosamente, le direttive del caso". Il sindaco di Girifalco ha quindi invitato la cittadinanza ad evitare "la caccia alle streghe iniziata, da piu' fronti nelle ultime ore, considerato che il professionista ha contratto il virus andando al lavoro e, non certo, facendo una scampagnata" e ha chiarito che "sin dal primo istante siano state osservate tutte le procedure, previste dal protocollo, con scrupolosita' ed attenzione". "E' stato fatto e sara' fatto - ha sottolineato Cristofaro - tutto cio' che e' necessario per tutelare la salute della cittadinanza. Voi fate la vostra parte: restate a casa e uscite solo se necessario. Perche' solo cosi' potremmo riprendere in mano la nostra vita. E vivere una normalita' che sapremo, sicuramente, apprezzare ancora di piu'. Soprattutto se sara' segnata da una nuova e ritrovata umanita'".