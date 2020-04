Coronavirus: la Fenice" Onlus ringrazia la AZ Spa e la Famiglia Noto

La Onlus "La Fenice" di Catanzaro vuole ringraziare la AZ spa e la famiglia Noto per la donazione di buoni spesa ricevuta. "Questo ci permetterà di essere ancora concretamente vicini a quelle famiglie che quotidianamente si rivolgono a noi chiedendo aiuto" dice il presidente della Onlus catanzarese avv. Giuseppe Cavaliere.

"Un ulteriore gesto di solidarietà della famiglia Noto – aggiunge Cavaliere - che giunge in un momento carico di angoscia ed improntato al principio cardine della condivisione disinteressata con chi si trova in difficoltà e che soprattutto restituisce dignità alla persona: tutti pilastri che la Onlus "La Fenice" considera basilari per l'esistenza stessa della società".