L'Associazione "Universo Minori" dona 70 mascherine ai carabinieri di Botricello

L'Associazione Universo Minori, per iniziativa della presidente dottoressa Rita Tulelli, ha donato nella mattinata odierna 70 mascherine, fatte confezionare in cotone doppio da una sarta , e le ha donate al comando dei carabinieri di Botricello, sperando, con il suo piccolo ma sentito contributo, di venire incontro a qualche esigenza più urgente, e comunque di far sentire, soprattutto ai bambini e ragazzi e a chiunque ne abbia bisogno, l'afflato della vicinanza e della solidarietà. L'Associazione s'impegna ad offrirne, entro pochi giorni, altre 100. L' associazione ringrazia il sindaco di Botricello Michelangelo Ciurleo e il consigliere comunale Saverio Simone Puccio.

Dettagli Creato Martedì, 14 Aprile 2020 14:43