Falerna (Cz), il sindaco Menniti: “Un concittadino positivo al Coronavirus”

"Nella tarda serata di ieri sera, nell'ospedale di Lamezia Terme, e' stato eseguito un primo tampone su un nostro concittadino ed e' risultato positivo. Quindi, ora piu' che mai, oltre a rimanere a casa, dovete assolutamente evitare di riunirvi tra parenti provenienti da altri nuclei familiari". E' quanto afferma, in un post di facebook, il sindaco di Falerna, Daniele Menniti.

"C'e', infatti, una probabilita' non nulla - prosegue Menniti - che i famigliari del paziente risultato positivo, ignari del fatto, abbiano potuto involontariamente avere contatti con altri loro parenti e, quindi, con altri nostri concittadini. Si ribadisce, pertanto, che e' quanto mai necessario che i vari nuclei famigliari rimangano isolati gli uni dagli altri e che si rispettino tutte le disposizioni in atto per garantire il distanziamento sociale. Ogni errore o sottovalutazione del caso puo' originare effetti a catena con tutte le conseguenze del caso. Adottando le massime precauzioni, per almeno altri 14 giorni, avremo altissima probabilita' che il caso rimanga isolato.#restateacasa".