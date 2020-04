Inarcassa, il catanzarese Saccà eletto nel Comitato Nazionale

L'ingegnere Salvatore Saccà, ex presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catanzaro, è stato eletto nel Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti che conta circa 170 mila iscritti e un patrimonio di oltre 11 miliardi di euro.

L'elezione è avvenuta al termine degli scrutini di venerdì 10 aprile che hanno fatto registrare numeri importanti per le elezioni con voto elettronico valide per il quinquennio 2020-2025. In tutta Italia, infatti, hanno votato 61.469 aventi diritto, con un incremento di circa il 5% rispetto alle elezioni del 2015 quando votarono 53.211 iscritti.

"Al collega e amico Salvatore Saccà vanno le congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a nome mio e di tutti gli iscritti dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro per la sua elezione. Un altro ringraziamento va a Franco Papaleo che ha rivestito il ruolo di delegato nel Comitato nazionale per oltre 15 anni, diventando un punto di riferimento sempre presente e costante per tutti gli iscritti e soprattutto per chi, esercitando la libera professione, necessita di un'attenzione particolare e per certi versi privilegiata", ha dichiarato il presidente dell'Ordine catanzarese, Gerlando Cuffaro.