Coronavirus: la TCT Group di Lamezia Terme ha sanificato gratuitamente le vetture dei Carabinieri

L'attuale situazione di emergenza in cui ci troviamo a causa del coronavirus impone, a scopo precauzionale, oltre all'utilizzo di ausili personali per la protezione dal contagio, anche la sanificazione di mezzi e ambienti chiusi, per la riduzione del rischio da contagio covid-19. Per questo motivo l'azienda TCT Group Srl, specializzata da oltre 14 anni con la divisione Cleaning, ha effettuato gratuitamente la sanificazione delle autovetture della locale Compagnia dei Carabinieri di Lamezia Terme, guidata dal Capitano Pietro Tribuzio, facente parte del Gruppo comandato dal Tenente Colonnello Massimo Ribaudo, alla quale il servizio di sanificazione continuerà ad essere fornito gratuitamente da Alex Truglia titolare della TCT Group Srl.

L'azienda, concessionaria dei noti marchi Doosan, Crown e Wacker Neuson, è presente sul territorio da 14 anni e si occupa anche della vendita e assistenza dei carrelli elevatori e macchine movimento terra in tutta la Calabria. Grazie all'esperienza maturata da più di 20 anni nel settore industriale, Truglia si occupa inoltre della vendita e progettazione dei sistemi di sanificazione ed effettua dalla semplice sanificazione all'ozono a quella con i filtri a tecnologia elettrostatica, avvalendosi dei migliori sistemi, come quelli utilizzati dalla National Aeronautics and Space Administration, per la sanificazione e disinfestazione dei luoghi di lavoro, impianti di aereazione, lavaggio strade, abbattimento delle polveri, odori e lotta agli incendi, macchine per la pulizia come lavasciuga e spazzatrice.

"Considerata la situazione di emergenza in cui ci troviamo – spiega Alex Truglia – crediamo che, un'azienda come la nostra possa essere un punto di riferimento sul territorio calabrese, soprattutto nel lametino e nelle zone limitrofe in quanto, oltre ad occuparci di commercio e assistenza di mezzi per lo scarico e carico merci come muletti, transpallet, stoccatori, la nostra divisione Cleaning tratta sistemi tecnologici avanzati. La gamma attuale è frutto di una continua strategia di sviluppo mirata al perfezionamento dei modelli esistenti e alla realizzazione di nuovi modelli destinati a risolvere problemi di pulizia specifici".

La TCT è certificata ISO 9001:2015, norma riconosciuta a livello internazionale per la creazione, implementazione e gestione di un Sistema di gestione della qualità.