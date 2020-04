Camera di Commercio di Catanzaro: approvato bando da 3,5 milioni per le imprese

La Camera di Commercio di Cosenza ha redatto e approvato un bando, sulla traccia del prototipo dell'Unioncamere nazionale, che risponde alle necessita' delle piccole e medie imprese locali. "La Camera di Commercio di Cosenza - afferma il presidente dell'ente camerale cosentino Klaus Algieri - aiuta le imprese a costruire il proprio finanziamento, attraverso apposito sportello di microcredito prontamente reperibile ad apposito contatto telefonico ed email.

Le sostiene e le sprona ad attivare il finanziamento proponendo loro un contributo a fondo perduto per l'intero importo degli interessi, fino a 10 mila, fino a 5 anni e per prestiti fino a 100 mila euro". Il bando, gia' finanziato per 3.500.000 di euro e' rifinanziabile fino a 6.000.000 di euro utilizzando gli avanzi patrimonializzati secondo gli schemi che Unioncamere nazionale ha gia' messo a disposizione di tutte le Camere di commercio italiane. "Con il finanziamento messo in campo - ha aggiunto Algieri - potremo produrre oltre 200.000.000 milioni di euro di finanziamenti nella sola provincia di Cosenza: una perfetta alleanza istituzionale che si aggiunge alla 'potenza di fuoco' richiamata dal Governo e che vede nelle Camere di commercio il naturale gancio di collegamento con le imprese nei territori, secondo i binari tracciati dall'Unioncamere nazionale".(ANSA)