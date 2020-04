L'associazione "Citta' del vento" di Catanzaro ha donato bevande e generi alimentari agli infermieri del reparto covid dell'ospedale Pugliese-Ciaccio. "In questo periodo - ha affermato il presidente dell'associazione Alessandro Astorino - fatto di sacrifici e rinunce, il nostro pensiero e' rivolto a tutti coloro che stanno soffrendo per la perdita dei propri cari. Allo stesso tempo siamo consapevoli del fatto che queste sofferenze sono alleviate e addirittura evitate da chi ogni giorno e' in prima linea in questa lotta. Per questo, Citta' del Vento ha deciso di fare proprio l'appello lanciato dai soci Giovanna Cavaliere e Sandro Angotti (infermieri 'in prima linea'), e ha provveduto, grazie alla generosita', sensibilita' e disponibilita' dell'azienda Mulinum e del Market Iiritano (rispettivamente dei soci Stefano Caccavari e Mario Iiritano), a fornire prodotti (bevande energetiche, pane, marmellate ecc.) per fare in modo che gli operatori dei reparti covid possano trovare ristoro una volta dismessi i presidi medici nei quali sono costretti, perdendo a ogni turno fino a due litri di liquidi".

Sabato, 11 Aprile 2020