Catanzaro: pubblicato elenco candidati ammessi a concorso istruttore direttivo assistente sociale

È stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi al concorso per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 5 posti di istruttore direttivo assistente sociale – categoria D. Ne dà notizia l'assessore al personale, Danilo Russo, evidenziando che la determina con tutti i nominativi degli ammessi è consultabile sul portale www.comune.catanzaro.it, area trasparenza "selezioni e concorsi". "Nonostante il periodo di emergenza coronavirus – sottolinea Russo – il lavoro del settore personale, seppur a rilento, prosegue con l'obiettivo di dare continuità ai procedimenti previsti nell'ambito dei bandi già pubblicati nei mesi scorsi. Un impegno che non si ferma e che continua, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Governo con riferimento ai concorsi pubblici, al fine di garantire la necessaria immissione di nuove forze per un più efficace funzionamento della macchina comunale nei suoi diversi ambiti".

Dettagli Creato Venerdì, 10 Aprile 2020 16:18