Maisa (Cz): La ditta "E&F" di Wang Peng e Li Genlan dona mascherine al Comune, il ringraziamento del sindaco Salvatore Paone

Ancora gesti concreti di solidarietà. Questa volta è la ditta "E&F" di Wang Peng e Li Genlan, che esercita la propria attività in località Comuni Condomini, a donare all'Amministrazione comunale di Maida mascherine da distribuire alla comunità in questa fase delicata e difficile di contrasto alla diffusione del coronavirus e contenimento sociale.

Le mascherine sono state consegnate nella sede comunale dal titolare della ditta che lo ha definito "un gesto di solidarietà e vicinanza in questo periodo di Covid-19 nei confronti della comunità in cui operiamo". Il sindaco Salvatore Paone ha voluto ringraziare il signor Wu Xiabo "che con questo gesto dimostra il grande spirito di solidarietà internazionale che è alla base della lotta a questo virus. Grazie agli imprenditori che hanno voluto donarci questi importanti dispositivi di protezione in un momento nel quale c'è grande bisogno".

Il sindaco Paone ha esteso il ringraziamento a quanti "stanno svolgendo questo lavoro in maniera professionale, gratuita e volontaria e continueranno a farlo nei prossimi giorni".

Le mascherine donate dalla ditta "E&F", insieme a quelle fatte artigianalmente dalle sarte di Maida e di Vena, sono distribuite dalle associazioni di volontariato. L'Amministrazione Comunale informa i cittadini che le mascherine sinora ricevute da sarte e donatori, continueranno ad essere distribuite in questi giorni consegnandole prioritariamente alle persone anziane, alle persone con gravi patologie e immunodepresse.

Nella scorsa settimana le prime mascherine sono state consegnate a lavoratori degli esercizi commerciali, medici di base, medici 118, medici della guardia medica, farmacie, forze dell'ordine, dipendenti pubblici.

Le mascherine possono essere prenotate contattando il numero di telefono 0968 1901664 durante gli orari di ufficio. Il sindaco raccomanda di non recarsi presso gli uffici comunali, al fine di non creare assembramenti: le mascherine verranno poi portate attraverso volontari presso le abitazioni dei richiedenti.