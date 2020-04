Catanzaro, l'iniziativa dell'associazione "Universo Minori": il concorso "Abbellisco il mio balcone, la mia finestra o il mio terrazzo"

Un interessante concorso è stato promosso dall'attivissima associazione catanzarese, coadiuvata dall'avvocato Maria Claudia Conidi, sul tema "Abbellisco il mio balcone, la mia finestra o il mio terrazzo".

Si legge in una nota stampa di Universo Minori: "Ci è piaciuta molto – scrive la presidente Rita Tulelli – l'idea di invitare le persone a riscoprire il senso della bellezza, in un momento in cui siamo stati catapultati in cose surreali. Ci piace sapere che verranno coinvolti soprattutto i bambini costretti a convivere con la limitazione quasi totale della libertà senza amici, senza giochi all'aria aperta. Così invitiamo tutte le persone della città e della provincia a decorare, con fiori, vasi o altro ancora, le finestre, i balconi, i terrazzi in segno di pace e come testimonianza della rinascita della vita, nonostante tutto. Alla migliore creazione floreale andrà come premio una pianta".

Già le prime foto delle finestre addobbate con bellissimi fiori o peluche sono state inviate.

Il concorso, scadenza 30 aprile 2020, è riservato ai cittadini di Catanzaro e della provincia: le immagini, corredate da nome partecipante e indirizzo preciso, vanno inviate alla mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.