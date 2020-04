Coronavirus, Salvini: “Anziani positivi di Chiaravalle sono stati tutti trasferiti”

"Missione compiuta. Gli anziani colpiti dal virus nella residenza sanitaria assistenziale di Chiaravalle Centrale sono stati tutti trasferiti, come avevamo auspicato giorni fa. Una preghiera per i nonni che ci hanno lasciato, con la speranza che gli ammalati, compresi alcuni dipendenti, guariscano in fretta". Lo afferma, in una dichiarazione, il leader della Lega Matteo Salvini.

